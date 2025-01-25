Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj tehlikesi yeniden gündemde. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz yüzeyi ve altından çekilen görüntülerle müsilajın etkisini gözler önüne serdi.

"Müsilaj yüzeye çıkmaya başladı"

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Gemlik Körfezi ve Erdek Körfezi'nde çekilen görüntülerle tehlikenin boyutlarını vurguladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Suyun altı da yüzeyi de müsilaj artık. Dipteki müsilajın yüzeye çıkma olasılığı konusunda uzun zamandır uyarıyordum. Şimdi bu süreç başladı."

Sarı, şimdilik Gemlik Körfezi ve Marmara kıyılarında görülen müsilajın yakın zamanda diğer körfezlere ve az akıntılı deniz alanlarına yayılabileceğini belirtti.

"Marmara'yı atık çukuru haline getirdik"

Marmara Denizi'nin yıllardır çevresel atıklarla kirletildiğini belirten Sarı, müsilajla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çekti:

"Merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum el ele vererek denizin atık yükünü azaltmalıyız. Suçu birbirimize atmak sorunu çözmüyor."

Sektörler için büyük tehdit

Müsilajın ilkbaharda Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayabileceğini belirten Sarı, durumun ekosistem, balıkçılık, turizm ve denizcilik gibi sektörleri olumsuz etkileyeceğini söyledi:

"Bu sektörler için sürdürülebilir ve telafi edici çözümler geliştirmeliyiz."

Acil eylem çağrısı

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi Eylem Planı altında imzası olan tüm tarafları harekete geçmeye çağırarak şu uyarıda bulundu:

"Sular ısınmadan önlemleri ertelemeyelim. Şimdi harekete geçmezsek kayıplarımız çok daha büyük olacak."