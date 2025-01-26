Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Soma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 425 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan C.M.'nin sorgusu devam ediyor.

1 milyon kaçak sigara bulundu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti ile mücadele kapsamında Soma ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. C.M. yönetimindeki araca düzenlenen operasyonda, aracın içinde yapılan detaylı aramalarda toplam 1 milyon 425 bin adet doldurulmuş kaçak sigara bulundu.

Operasyon sonrası C.M. gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.