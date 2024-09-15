Fenerbahçe derbi öncesi Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı lacivertliler Kasımpaşa karşısında da haftayı galip kapatarak, derbi öncesinde moral bulmak istiyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Jose Mourinho, Alanyaspor karşısına çıktığı ilk 11'i bozmak istemiyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Bright Osayi Samuel harici eksik bulunmuyor. Ev sahibi ekip Kasımpaşa'da ise teknik direktör TÜMOSAN Konyaspor maçında yaptığı hareket sebebiyle 7 maç ceza alan Sami Uğurlu takımının başında olmayacak.
Fenerbahçe: Livakovic | Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde | İsmail, Fred | Tadic, Szymanski, Maximin | Dzeko.
Kasımpaşa: Gianniotis | W. Neto, Opoku, Yasin, Rodrigues | Gökhan, Aytaç | Hajradinovic, Barak, Brekalo | Da Costa.