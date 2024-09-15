Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

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Kasımpaşa: Gianniotis | W. Neto, Opoku, Yasin, Rodrigues | Gökhan, Aytaç | Hajradinovic, Barak, Brekalo | Da Costa.

Jose Mourinho, Alanyaspor karşısına çıktığı ilk 11'i bozmak istemiyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Bright Osayi Samuel harici eksik bulunmuyor. Ev sahibi ekip Kasımpaşa'da ise teknik direktör TÜMOSAN Konyaspor maçında yaptığı hareket sebebiyle 7 maç ceza alan Sami Uğurlu takımının başında olmayacak.

Fenerbahçe derbi öncesi Kasımpaşa 'ya konuk oluyor. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı lacivertliler Kasımpaşa karşısında da haftayı galip kapatarak, derbi öncesinde moral bulmak istiyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

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