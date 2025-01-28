Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna Burak Yılmaz'ı getirerek yeni bir sayfa açtı. Lacivert-beyazlı kulüp, Hakan Keleş'in ayrılığı sonrası boşalan göreve tecrübeli isimle anlaştığını resmen duyurdu. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta başlamıştı

Futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza atan Burak Yılmaz, teknik adamlık yolculuğuna Beşiktaş'ta başladı. Daha sonra Kayserispor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, 30 Eylül 2024'te bu görevinden ayrılmıştı.

Kasımpaşa taraftarları, Burak Yılmaz'ın takıma getireceği dinamizm ve tecrübenin kulübün Süper Lig'deki performansını olumlu etkileyeceğini umuyor. Yılmaz'ın ilk maçında nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.