Şehzadeler Belediyesi'nin ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yürüttüğü gıda yardımı çalışmaları kapsamında, belediye ekipleri özenle hazırlanan paketleri evlere teslim ediyor. Önceden belirlenen aileleri ziyaret eden ekipler, yalnızca yardım ulaştırmakla kalmayıp dayanışma duygusunu da pekiştiriyor.

"Hemşehrimizi yalnız bırakmıyoruz"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, kimseyi yalnız bırakmamak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Durbay, "İhtiyaç sahibi hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimiz, titizlikle gerçekleştirdiği ziyaretlerde sadece gıda paketlerini değil, yanlarında olduğumuzu hissettiren bir dayanışma mesajını da ailelere ulaştırıyor. Amacımız, komşuluk hukukunu yaşatarak herkesin huzurla yaşayabileceği bir Şehzadeler yaratmak" diye konuştu.

Vatandaşlardan büyük takdir

Belediyenin bu çalışmaları, ilçede yaşayan yurttaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Yardım alan aileler, Başkan Durbay ve ekibine teşekkür ederken, yardımların ilçedeki ihtiyaç sahibi herkese ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şehzadeler Belediyesi’nin dayanışma ve destek projelerinin önümüzdeki günlerde de artırılarak sürdürüleceği bildirildi.