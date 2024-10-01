Rize'nin Kalkandere ilçesinde, Y.C. (54) yönetimindeki kamyon ile Ü.K. (40) idaresindeki beton mikseri çarpıştı. Kazanın detayları, 61 AES 994 plakalı kamyon ve 53 ABN 788 plakalı beton mikserinin Kalkandere-Rize yolunda çarpışması ile ortaya çıktı.

Kazada, beton mikseri sürücüsü ve araçta bulunan İ.U. (69) yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İ.U.'nun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.