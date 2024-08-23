Bahçede zarar gören sebzeler

Olay, Alettin Tuncer’e ait evin bahçesinde meydana geldi. Tuncer, bahçedeki sebzelerin zarar gördüğünü fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, ayının gündüz vakti bahçeye girerek sebzelere zarar verdiği görüldü.

Ayı daha önce de zarar vermiş

Olayın ardından konuşan Raif Tuncer, daha önce de ayıların evinin önüne kadar geldiğini ve bahçelerine zarar verdiğini ifade etti. Köyde ayıların sıkça görüldüğünü belirten Tuncer, bu durumun köylüleri tedirgin ettiğini söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar

Güvenlik kamerası görüntülerinde, ayının evin önünde bir süre gezindikten sonra bahçeye girdiği ve sebzelere zarar verdiği anlar net bir şekilde görülüyor. Ayının sebzelere zarar vermesi, köylüler arasında endişeye yol açtı.