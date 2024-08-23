Kaygan yolda kontrolden çıktı

Kaza, Altınordu ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'nde gerçekleşti. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 52 RE 451 plakalı ambulans, M.C.O. (27) idaresinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Ambulans, yoldan çıkarak yan yattı ve içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrasında olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralananlar arasında ambulans sürücüsü M.C.O., hemşire L.K.Ü. (27), 80 yaşındaki hasta S.O. ve 72 yaşındaki hasta yakını H.O. bulunuyor.

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Yaralıların durumu iyi

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın yağmur nedeniyle yoldaki kayganlık sebebiyle meydana geldiği belirtildi.

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Editör: Sezin Türkyılmaz