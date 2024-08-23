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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın yağmur nedeniyle yoldaki kayganlık sebebiyle meydana geldiği belirtildi.

Kaza sonrasında olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralananlar arasında ambulans sürücüsü M.C.O., hemşire L.K.Ü. (27), 80 yaşındaki hasta S.O. ve 72 yaşındaki hasta yakını H.O. bulunuyor.

Kaza, Altın ordu ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'nde gerçekleşti. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 52 RE 451 plakalı ambulans, M.C.O. (27) idaresinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Ambulans, yoldan çıkarak yan yattı ve içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

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