Uyuşturucu ile mücadelede kararlı adımlar

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan bir çalışmada, tespiti yapılan iki şüphelinin üstünde, araçlarında ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Yapılan aramalarda, 1,46 gram uyuşturucu, bir miktar bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin yanı sıra silahların da ele geçirilmesi, şahısların yasa dışı faaliyetlerle ilgisini ortaya koydu.

Gözaltı ve yasal işlem

Operasyon sonucu gözaltına alınan iki kişi hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğini belirtti. Şahısların yargı süreci ise devam ediyor.