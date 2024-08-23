Polisten başarılı operasyon

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri takip çalışmaları sonucunda önemli bir operasyona imza attı. Canik ilçesi Hasköy Mahallesi ve Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, yasa dışı faaliyetlerde bulunan şahıslara ait araç ve ikametlerde arama yapıldı.

Büyük miktarda sentetik ecza ele geçirildi

Yapılan aramalarda, 4 bin 762 adet uyuşturucu ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen bu miktardaki uyuşturucu, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan büyük bir parti olarak değerlendirildi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon sonucunda gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından yargılanması bekleniyor. Samsun Emniyeti, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.