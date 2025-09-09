Görgü tanıkları, şehir merkezinde 10’dan fazla patlama sesi duyulduğunu ve bölgeden yoğun duman yükseldiğini bildirdi.

Patlamaların ardından İsrail Ordu Radyosu yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. Açıklamada, Hamas’ın üst düzey yöneticilerinin hedef alındığı belirtilerek, “İsrail, Katar’daki Hamas liderliğinin tepesine yönelik bir operasyon düzenledi” ifadelerine yer verildi.

Katar merkezli El Cezire Televizyonu, Hamas’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırının Hamas’ın ateşkes müzakerelerini yürüten heyetinin toplantı halinde olduğu binayı hedef aldığını duyurdu. İsrail basını ise, saldırının asıl hedefinin Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya olduğunu iddia etti.

Patlamalar sonrasında Doha’da büyük panik yaşanırken, Katar güvenlik güçlerinin olay bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığı bildirildi. Şehrin birçok noktasında siren sesleri duyulurken, yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırının, Hamas ile İsrail arasında yürütülen ateşkes görüşmelerinin kritik bir aşamaya geldiği dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Katar, uzun süredir ateşkes görüşmelerinde arabulucu rolü üstlenirken, bu saldırının müzakereleri olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

İsrail’in Doha’da düzenlediği bu suikast saldırısının bölgedeki gerilimi tırmandırması ve uluslararası diplomasiye yeni bir kriz başlığı eklemesi bekleniyor.