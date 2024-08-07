Kriz kahini olarak bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, ABD ekonomisinin durumu ve Fed'in faiz politikalarına ilişkin piyasanın aşırı kötümser olduğunu ifade etti.

Sert iniş beklentileri abartılı

Roubini, ABD ekonomisinin bazı yavaşlama sinyalleri gösterdiğini kabul etmekle birlikte, bu verilerin ekonominin yakın zamanda sert bir iniş yapacağı anlamına gelmediğini belirtti. Roubini, "Ekonominin yavaşladığına dair bazı önemli kanıtlar var, ancak verilerin yakın zamanda sert bir iniş yapacağımızı gösterdiğini sanmıyorum. Aksine, aslında ekonomide güç kazanan unsurlar var" dedi.

Hafta başında açıklanan ABD istihdam verileri, piyasaların Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan civarında faiz indirimi yapacağı yönünde beklentiye girmesine yol açmıştı. Ancak Roubini, bu beklentilerin aşırı kötümser olduğunu vurguladı. Roubini, piyasaların geçmişte de resesyon konusunda yanıldığını belirterek, "Hisse senedi piyasasının son resesyonların üçte birini öngördüğünü söyleyebilirim. Aynı şey tahvil piyasası ve tersine dönmüş getiri eğrisi için de geçerli. Piyasa Fed konusunda bile yanıldı. Piyasalar ekonomide neler olup bittiği ve Fed'in ne yapacağı konusunda genellikle yanılıyor" dedi.

Fed'in faiz politikası

Roubini'nin açıklamaları, piyasaların Fed'in faiz politikalarına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini ortaya koyuyor. ABD ekonomisinde yavaşlama belirtileri olsa da, Roubini'ye göre bu durum ekonominin güç kazanan unsurlarını gölgede bırakmamalı. Fed'in büyük bir faiz indirimi yapma olasılığı düşük görülürken, piyasanın bu yöndeki beklentilerinin aşırı abartılı olduğu ifade ediliyor.