Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, bu yıl 14-15 Eylül tarihlerinde 12. kez gerçekleştirilecek. Coğrafi İşaretli Kavacık Üzümü'nün tanıtılacağı bu özel etkinlikte, bölge ekonomisine katkı sağlanması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Festivalin programı ve etkinlikler

Festival, 14 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da stantların açılışıyla başlayacak. Halk oyunları gösterisi ve protokol konuşmaları ile devam edecek olan etkinlikte, saat 11.45'te düzenlenecek üzüm yarışmasının ödül töreni büyük bir heyecanla bekleniyor. Gün boyunca “Aşık Atışması”, “Eski Kavacık Fotoğrafları” sunumu ve “Köyün Bilgeleri Anlatıyor” söyleşisi gibi çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Saat 17.00'de ise Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Belkıs Akkale, konuklara unutulmaz bir konser verecek.

Cumartesi günü ayrıca 13.30-15.00 saatleri arasında ünlü şef Sibel Önbaş'ın “Tadımlı & Atölye Sohbetleri” kapsamında, üzümlü zeytin yaprağı ve şerbet yapımı üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. Aynı gün Kavacık Gençlik Meydanı'nda düzenlenecek atölye çalışmaları ve DJ etkinlikleriyle katılımcılar eğlenceli anlar yaşayacak.

Festival tüm hızıyla devam ediyor

15 Eylül Pazar günü, üretici stantlarının saat 10.00'da açılmasıyla festivalin ikinci günü başlayacak. Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya’nın yaşamının anlatıldığı belgesel gösterimi, eski Kavacık fotoğraflarının sunumu, bando ve halk oyunları gösterileri günün öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın saat 15.00'de sahne almasıyla festivale müzik dolu bir final yapılacak.

Pazar günü ayrıca Sibel Önbaş’ın “Kavacık üzüm peltesi yapımı ve tadımı” üzerine gerçekleştireceği söyleşi, sportif faaliyetler, Çocuk Sanat Sokağı ve “Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar” etkinlikleriyle dolu dolu geçecek.

Festival boyunca sürecek etkinlikler

İki gün sürecek festival boyunca, Meryem Düzgünkaya'nın resimleri, eski Kavacık fotoğrafları ve Serhan Şarman’ın çektiği fotoğraflardan oluşan “Kavacık Fotoğraf Sergisi” ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca, bando, animasyon gösterileri, canlı heykeller, maskotlar, hint kınası atölyesi ve çeşitli satış stantları da katılımcılara eğlenceli anlar sunacak.

Bölgenin göz bebeği

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Coğrafi İşaret Belgeli Kavacık Üzümü'nün bölge için özel bir marka değeri taşıdığını vurguladı. Kınay, “Toprak yapısı ve iklim koşulları nedeniyle sadece Kavacık’ta yetiştirilen üzüm bizim de gözbebeğimiz. Onu korumak, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak adına gereken tüm çalışmaları yapacağız” dedi. Festivalin bu yıl daha coşkulu ve etkinliklerle dolu geçmesi için titizlikle hazırlandıklarını belirten Kınay, herkesi bu güzelliği yaşamaya davet etti.