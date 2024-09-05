İzmir’in doğa ile iç içe, sakin ve huzurlu köşelerinden biri olan Balçova’da bulunan Kaya İzmir Thermal & Convention, hem lüks konaklama hem de sağlık turizmi sunan beş yıldızlı bir tesistir. 316 odasıyla konforlu bir tatil deneyimi yaşatan bu otel, özellikle termal olanakları ve rehabilitasyon hizmetleri ile öne çıkıyor.

Modern ve konforlu konaklama

Kaya İzmir, engelli dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Otelde, yaşlı ve engelli misafirler için özel tasarlanmış odalar bulunuyor. Bu özellik, tesisi herkes için erişilebilir kılıyor ve misafirlerin rahatça konaklamalarını sağlıyor. Geniş ve ferah odaları, konforlu yatakları ve modern olanakları ile tatilinizi keyifli hale getiren Kaya İzmir, hem iş seyahatlerinde hem de tatil amaçlı ziyaretlerde ideal bir tercih.

Electra thermal: Sağlığınıza önem verin

Otelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Türkiye’nin en modern termal kür merkezlerinden biri olan Electra Thermal; Spa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi. Bu merkez, termal suyun şifa verici gücünden yararlanarak sağlık ve zindelik sunuyor. Kaplıca tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi hizmetler burada profesyonel ekipler tarafından sunuluyor. Eğer romatizma, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ya da sadece rahatlama ve stresten arınma amacıyla şifa arıyorsanız, burası tam size göre.

Termal havuzlar ve spa deneyimi

Kaya İzmir’in termal havuzları, rahatlamak ve vücudunuzu yenilemek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Oteldeki termal su kaynakları, mineral açısından zengin olup çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelmesiyle biliniyor. Spa alanında ise buhar odaları, saunalar, masaj odaları ve Türk hamamı gibi dinlenme ve yenilenme olanakları misafirlerin hizmetinde. Burada geçirdiğiniz her an, sizi daha zinde ve enerjik hissettirecek.

Günlük ziyaretçiler için şifa kaynağı

Kaya İzmir, sadece konaklayan misafirlerini değil, gün boyu şifa arayan ziyaretçilerini de ağırlıyor. Termal tesislerinden yararlanmak isteyen günübirlik ziyaretçiler de otelin termal havuzlarından ve spa hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bu sayede kısa süreli ziyaretlerle dahi bedeninizi ve ruhunuzu yenileyebilirsiniz.

Şehirde doğanın ve şifanın tadını çıkarın

Kaya İzmir Thermal & Convention, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve sağlığınıza yatırım yapmak isteyenler için harika bir seçenek. Modern olanakları, sağlık hizmetleri ve lüks konaklama imkanlarıyla, hem tatil hem de tedavi için benzersiz bir deneyim sunuyor. İster kısa süreli bir kaçış, ister uzun süreli bir tatil planlayın; Kaya İzmir’de kendinizi tazelenmiş hissedeceksiniz.

Kaya İzmir Thermal & Convention: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Kaya İzmir Thermal & Convention, İzmir’in Balçova ilçesinde konumlanıyor. İzmir’in merkezine oldukça yakın olan bu beş yıldızlı otel, hem şehir içinden hem de çevre illerden rahatlıkla ulaşılabilecek bir noktada yer alıyor.

Adres: Kaya İzmir Thermal & Convention Zafer Mahallesi, 1. Kısım, 5. Sokak, No:1, Balçova, İzmir, Türkiye.

Ulaşım bilgileri

İzmir şehir merkezi: Kaya İzmir Thermal & Convention, İzmir şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafededir. Araçla şehir merkezinden Balçova’ya gitmek yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı: Havalimanından otele ulaşım yaklaşık 30-40 dakika sürmektedir. Havalimanından özel araç, taksi ya da toplu taşıma araçları ile Balçova yönüne ilerleyebilirsiniz. Ayrıca, otelin havaalanı transfer hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Toplu taşıma: İzmir şehir merkezinden Balçova'ya ulaşmak için otobüs ve dolmuş seçenekleri mevcuttur. Şehir içi toplu taşıma araçlarıyla Balçova yönüne gidip, otelin bulunduğu Zafer Mahallesi'ne ulaşabilirsiniz.

Özel araçla ulaşım: Kendi aracınızla geliyorsanız, otelin adresini navigasyon sisteminize girerek kolayca ulaşabilirsiniz. Otopark alanı, misafirlerin rahatça park edebileceği şekilde düzenlenmiştir.

Kaya İzmir Thermal & Convention, İzmir’in doğal güzellikleri ve şehir olanaklarına yakınlığı ile konforlu bir konaklama deneyimi sunarken, ulaşımı da oldukça kolaydır.