Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ezo Çamlı, 3 gün önce "Spora gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi, Ezo'nun kaybolmasının ardından hemen emniyete kayıp ilanı verdi. Ezo'nun son olarak bir arkadaşının yanında Antalya'da görüldüğü bildirildi. Anne Kibar Çamlı, gözyaşları içinde kızına evine dönmesi için yalvardı ve kızıyla olan son anılarını paylaştı.

"Kızım evden çıkarken spora gideceğini söyledi"

Anne Kibar Çamlı, kızının evden çıkmadan önce arkadaşından aldığı telefon sonrası spora gideceğini söylediğini belirtti. "Kızımla evde oturuyorduk. Telefon geldi arkadaşından. Kendisine sorduğumda ‘Spora gideceğim’ dedi. Daha sonra evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Her zaman spora giderdi ama geri gelirdi. Bu kez geri dönmedi" diye konuştu.

"Antalya'da polislere görünce kaçmışlar"

Kızının en son Sude isimli bir arkadaşını aradığını ve ardından kaybolduğunu anlatan Kibar Çamlı, "Kızım börekçide çalışıyordu. En son Sude isimli arkadaşıyla telefonla görüştükten sonra bir daha eve dönmedi. Daha sonra emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Kızım hiçbir yere gitmezdi, okula gitse dönüşte hemen eve gelirdi. En son Antalya'da alışveriş merkezinde polisleri görünce kaçmışlar. Nerede kaldıklarını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Anne Kibar Çamlı’dan çaresiz çağrı

Gözyaşları içinde olan anne, kızına seslenerek "Kızım ben sensiz yaşayamam. Lütfen evine dön. Neredesin, biz seni çok seviyoruz. O ne derse biz onu yapıyorduk. Kızım sen gelmezsen kendimi öldürürüm" ifadelerini kullandı.