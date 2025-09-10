Kayyum Tekin’den 31 Kişilik ‘İzin Listesi’: İzmirli Tolga Çobanoğlu da Listede

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kriz büyüyor, polis ablukası devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum süreciyle birlikte yaşanan gerginlik devam ediyor. Mahkeme tarafından il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve oluşturduğu “çağrı heyeti”, CHP’nin eski il binasına girebilmek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne 31 kişilik özel bir liste sundu.

Hazırlanan listede dikkat çeken isimlerden biri de İzmir’de siyaset yapan Tolga Çobanoğlu oldu. Çobanoğlu, geçmişte CHP İzmir Çiğli İlçe Başkan Yardımcılığı, milletvekili aday adaylığı, genel sekreter yardımcılığı, milletvekili danışmanlığı ve belediye başkan aday adaylığı gibi görevlerde bulunmuştu.

Polis ablukası devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası günlerdir polis ablukası altında bulunurken, Gürsel Tekin ve çağrı heyeti, binaya sadece belirlenen isimlerin girmesi için resmi talepte bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne iletilen dilekçede, listeye imza atan isimler Zeki Şen, Erkan Narsap ve Ferhat İşçimen oldu.

İzin verilen 31 isim açıklandı

Kayyum Gürsel Tekin’in hazırladığı ve emniyete sunduğu listede yer alan 31 kişi şöyle:

Serkan Uzun, İsmail Atakan Altun, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez, Cihan Sarıtunç, Taner Bozkaya, Eyüp Yılmaz, Koray Göbel, Ahmet Nursoy, Kurtuluş Uygur, Alim Şahin, Emin Kan, Serdar Fırat, Kamil Yılmaz, Doğukan Kılıç, Servet Mirhan İşçimen, Mehmet Şıldır, Selçuk Narsap, Ömer Kaya, Turan Özdemir, Abdulkadir Sezgin, Özgür Çelik, Cüneyt Çobanlar, Süleyman Bayraktutan, Gerçek Gündem, Duran Acar, Atakan Demirci, Mithat Şahin, Zeynel Kızılkaya, Mustafa Aydemir, Nadir Arslan ve Tolga Çobanoğlu.

Gözler İstanbul İl Başkanlığı’ndaki gelişmelere çevrildi

İstanbul’daki kayyum süreci, CHP içinde tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Gürsel Tekin ve heyetinin binaya girişinin, emniyetin güvenlik planlamasına göre şekilleneceği belirtilirken, önümüzdeki günlerde parti içi gelişmelerin daha da kritik bir hal alması bekleniyor.