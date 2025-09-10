Altay’da 37 yaşındaki tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam, uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Futbolcu, çapraz bağ ameliyatı sonrası sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Altay’ın deneyimli futbolcusu, geçen sezon 30 Kasım’da İzmir’de oynanan İnegölspor maçında çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve sezonu kapatmıştı. Yoğun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Ceyhun, cumartesi günü evinde oynanacak Ayvalıkgücü Belediyespor maçı öncesi takıma katıldı.

Müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu

Ceyhun Gülselam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşadığım sakatlık sürecini yoğun ve disiplinli bir çalışma ile geride bırakmış bulunuyorum. Tedavi programını başarıyla tamamlayarak yeniden takımla antrenmanlara başladım. Bu dönemde bana destek olan kulübüme, teknik ekibime, sağlık ekibimize ve Büyük Altay taraftarlarımıza teşekkür ederim. Artık hedeflerimize odaklanma ve sahada en iyi şekilde mücadele etme zamanı” ifadelerini kullandı.