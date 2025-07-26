İzmir’in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile traktörün karıştığı kaza, bu sabah Ödemiş-Mursallı yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan aniden çıkan traktörle motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü yola savruldu

76 yaşındaki İbrahim İzci’nin kullandığı 35 ZHA 34 plakalı motosiklet, 48 yaşındaki Hüseyin D.’nin yönetimindeki 35 ZCC 29 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekipleri ağır yaralıya müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi. Yaralı, ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İbrahim İzci’nin sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde ve çevresinde detaylı araştırmalar yapılırken, trafik akışında geçici düzenlemeler uygulandı. Kazanın nedenleri ve sorumlulukla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.