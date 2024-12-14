Alanya Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ürünleri satan üç zincir market şubesi mühürlendi. Tespit edilen ürünler arasında un, beyaz peynir, içli köfte, bisküvi, çikolata, acı sos, patlamış mısır, sosis ve meşrubat gibi gıdalar yer aldı.

Halk sağlığı için hızlı müdahale

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimlerde ortaya çıkan skandal üzerine üç zincir market şubesi hakkında yasal işlem başlatıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, denetimler sonucu işletmelere hem idari para cezası verildiğini hem de 2 gün süreyle ticari faaliyetlerinin durdurularak şubelerin mühürlendiğini açıkladı.

Başkan Özçelik’ten uyarı

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya’daki tüm gıda işletmelerinde denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak, “Halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Tüm işletmelerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz” dedi.

Alanya Belediyesi yetkilileri, vatandaşların alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini ve olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde belediye zabıta ekiplerine bildirmelerini tavsiye etti.