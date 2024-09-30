Benfica'da başarılı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen "Sihir" gol sevinci, İsviçre'ye kadar uzandı. İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Servette'de forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Dereck Kutesa, attığı gol sonrası Kerem Aktürkoğlu ile özdeşleşen gol sevincini yaptı.

Kutesa'nın, Benfica'da oynayan eski takım arkadaşı Zeki Amdouni'yi izlerken Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinden etkilendiği iddia edildi. Kutesa, resmi Instagram hesabında Kerem Aktürkoğlu’nu etiketleyerek, “İlham için teşekkürler” mesajını paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu ise bu mesaja, “Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum. Gol için tebrik ederim” yanıtını vererek dostça bir karşılık verdi.