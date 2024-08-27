Levent Üzümcü, İzbbşt'nin Genel Sanat Yönetmeni Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) yeni Genel Sanat Yönetmenini belirledi. Türk tiyatrosuna yıllarca emek veren deneyimli tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'nın başına getirildi. Bu karar, yeni oluşturulan ve Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerini bünyesinde barındıran Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda alındı. Kurul, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a sunduğu raporlar ışığında Üzümcü’yü önerdi ve bu öneri kabul gördü. Levent Üzümcü, önümüzdeki 3 yıl boyunca İzmir Şehir Tiyatroları'na liderlik edecek.

Levent Üzümcü kimdir?

Levent Üzümcü, 1972 yılında İzmir’de doğdu. Eğitim hayatını İzmir'de tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Üzümcü, 25 yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Ayrıca İstanbul Halk Tiyatrosu ve Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun kurucusu olan sanatçı, tiyatro alanında geniş bir birikime sahip.

Danışma kurulu üyeleri

İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenini belirleyen Danışma Kurulu, tiyatro ve sanat dünyasının önemli isimlerinden oluşuyor. Kurulda yer alan isimler arasında müzisyen ve besteci Cem İdiz, araştırmacı yazar ve emekli öğretim üyesi Dr. Efdal Sevinçli, Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik Müdürü ve Başdekoratörü Hakan Dündar, oyuncu ve eğitimci Doç. Dr. Kadir Çevik, yönetmen ve yazar Müjdat Albak, oyuncu ve yönetmen Nazan Kesal, şair ve yönetmen Orhan Alkaya, akademisyen, yazar ve yönetmen Prof. Dr. Semih Çelenk, tiyatro yönetmeni ve eski Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Levent, iletişim uzmanı ve siyasetçi Zeynep Altıok Akatlı, ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay bulunuyor.