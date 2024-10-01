Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Başkanı Oğuz Özat, okullardaki temizlik personeli eksikliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özat, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 30 bin tam zamanlı personel istihdamı kararının sorunun çözümünde yetersiz kaldığını vurguladı. Eğitim Gücü Sen olarak bakanlığı, okullar açılmadan bir ay önce uyardıklarını ancak gerekli önlemlerin alınmadığını ifade etti.

Temizlik Sorunu Büyüyor

Özat, özellikle okullarda yaşanan temizlik personeli açığı ve malzeme eksikliğinin öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti. “Personel eksikliğinden dolayı öğretmenler ve yöneticiler temizlik yapmak zorunda kalırken, bazı okullarda taşımalı öğrencilere yemek servisi dahi yapılmakta,” diyen Özat, bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Farklı bölgelerdeki okullardan gelen görüntülerde, hijyen eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

İşgücü Uyum Programı Yetersiz Kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl başlattığı "İşgücü Uyum Programı (İUP)" kapsamında yarı zamanlı 120 bin kontenjan ayrıldığını belirten Özat, yeterli başvuru olmaması nedeniyle tedbiren 30 bin tam zamanlı personelin işe alındığını ifade etti. Ancak, sigortasız, güvencesiz ve düşük ücretli çalışma koşullarının, bu istihdam modelini sürdürülemez kıldığını söyledi. Ülke koşullarının bu tarz bir istihdama uygun olmadığını vurgulayan Özat, temizlik malzemeleri için gönderilen bütçenin de yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık Çözüm Üretemiyor

Eğitim Gücü Sen Başkanı Oğuz Özat, bakanlığın sahadaki gerçekleri göz ardı ettiğini ve yapılan açıklamaların çözüm getirmekten uzak olduğunu ifade etti. Okullardaki temizlik ve güvenlik sorunlarının kalıcı bir formül ile çözülmesi gerektiğini belirten Özat, “Eğitimde sürekliliğin sağlanması ve halk sağlığının korunması için daha etkili ve uzun vadeli istihdam çözümlerine ihtiyaç var” dedi.