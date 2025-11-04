Marmarabirlik, 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyasında sofralık ve yağlık zeytin fiyatlarını belirledi. Sofralık zeytinde tavan fiyat 18 dane için 160 TL, taban fiyat 41 dane için 55 TL, yağlık zeytin fiyatı ise 53 TL olarak açıklandı.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyasında nihai fiyatlarını açıkladı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yapılan koordinasyon toplantısı sonucu belirlenen fiyatları duyurdu.

Sofralık zeytinde tavan fiyat 18 dane için 160 TL, taban fiyat 41 dane için 55 TL olarak belirlenirken, yağlık zeytin fiyatı 53 TL olarak açıklandı.

Başkan Ali Yıldız, bu hasat döneminde 67 bin rekolte beyanı aldıklarını belirtti. Piyasada 28 barem üzerinde alım yapılmazken Marmarabirlik’in 41 bareme kadar alım gerçekleştirdiğini vurguladı.

Ödeme takvimi ile ilgili olarak Yıldız, “Alınan ürün bedelleri on beş günlük periyotlarda yüzde 50’si peşin, geri kalan kısmı ürün alımları sona erdikten sonra belirlenecek” dedi.

MARMARABİRLİK 2025/2026 İLK ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Yıldız, ilk ödemenin 31 Ekim 2025’e kadar teslim edilen ürünler için 7 Kasım Cuma günü ortakların Vakıfbank hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Ödeme sürecinin aksamasız bir şekilde yürütüleceğini belirten Yıldız, üreticiyi piyasa dalgalanmalarına karşı koruma önceliğinin altını çizdi.

KOOPERATİF MODELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ali Yıldız, kooperatiflerin ülke ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, Marmarabirlik’in 71 yıldır üreticilerin yanında olduğunu vurguladı.

Yıldız, “Ortaklarımıza yönelik finansal destek, teknik danışmanlık ve alım garantisi konularında güçlü bir sistem kurduk. Sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde üretici var” ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik, üretimden tüketime uzanan zincirde çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği bütüncül bir yaklaşımla ele almayı sürdürecek.

MARMARABİRLİK 2025/2026 ÜRÜN ALIM FİYATLARI

Sofralık zeytin tavan fiyat (18 dane): 160 TL

Sofralık zeytin taban fiyat (41 dane): 55 TL

Yağlık zeytin fiyatı: 53 TL

DETAYLAR VE ÜRETİCİYE MESAJ

Marmarabirlik, piyasa dengelerini gözeterek hem üretici hem de birlik kazanacak bir alım stratejisi belirledi. Ali Yıldız, “Kimsenin şüphesi olmasın, tüm ortaklarımıza hayırlı ve bereketli bir sezon diliyoruz” dedi.