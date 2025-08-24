Kilis’te 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh, dün akşam saatlerinde evinin çevresinde oynarken kayboldu. Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak’ta gerçekleşen olayda, küçük kızın kaybolduğunu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hassas burunlu köpekler eşliğinde çevrede arama başlattı.

Ekipler, parklar, sokaklar, boş araziler ve yakın bölgelerde titiz bir tarama gerçekleştiriyor. Yetkililer, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve küçük kız hakkında herhangi bir bilgiye ulaşmaları durumunda en yakın güvenlik birimine bildirmelerini istedi.

Henüz Arıc Aljaroukh’a dair herhangi bir iz bulunamazken, arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.