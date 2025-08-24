Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde su sorununu tarihe gömecek dev bir altyapı projesini hayata geçirdi. 232 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen 17 kilometrelik çelik içme suyu isale hattı ve 7.500 ton kapasiteli içme suyu deposunda imalatlar tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bin 600 metrelik terfi hattı bağlantı çalışmalarında son aşamaya geldi. Hattın ve deponun aktif hale gelmesiyle birlikte Alaşehir’in merkezi ve çevresindeki bölgeler kesintisiz suya kavuşacak. Proje, Emet, Hisarcık ve Şaphane gibi yakın ilçelerde yaşayan vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlayacak.

Projeyi yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdür Vekili Bülent Çamur ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını duyurdu. Çamur, “Alaşehir’e sağlıklı ve kesintisiz bir su kaynağı sağlamak için önemli bir adım attık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde altyapı yatırımlarımız tüm ilçelerimizde devam edecek” dedi.

Başkan Dutlulu ise yaptığı açıklamada, “Alaşehir’in 20 yıllık su sorununu çözmüş olacağız. Binlerce vatandaşımız artık 3 günlük su kesintileri yaşamayacak. Proje, ilçemizin en prestijli yatırımlarından biri” ifadelerini kullandı.

Başkan Öküzcüoğlu da, “Eski hatlarda yüzde 40 kaçak vardı ve suyun büyük kısmı depoya ulaşamıyordu. Yeni isale hattı ve depo ile bu sorun tamamen ortadan kalkacak” diyerek yatırımın önemine dikkat çekti.