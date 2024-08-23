Kontrol kaybı ve bariyerlere çarpma

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. D.Ç.'nin kullandığı 01 US 012 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Araç, hızla bariyerlere çarparak takla attı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü D.Ç., ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, aracın hurdaya döndüğü ve kullanılmaz hale geldiği belirlendi.