Silahlı tehdit ve kaçış planı

Olay, 3 gün önce İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kuyumcuda gerçekleşti. Kasklı ve cerrahi eldivenli bir kişi, kuyumcunun vitrin camından içeriye doğru silah doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silah ateş almadı. Şüpheli, kendisini bekleyen motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Polis alarma geçti

Samsun polisi, olayın hemen ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Kaçışta kullanılan motosiklet, Zeytinlik Mahallesi'nde sahte plakalı bir şekilde terk edilmiş olarak bulundu. Polis, motosikleti bırakan 3 kişinin 06 plakalı bir araçla kaçtığını tespit etti ve Samsun-Ankara karayolu üzerinde yapılan takip sonucu, Toybelen Kavşağı'nda 3 kişi yakalandı.

Suç örgütünün tehdit mesajları

Polis tarafından yapılan araştırmalar, kuyumcunun Whatsapp üzerinden tanımadığı bir numaradan arandığını ve aramaya cevap vermeyince, "Ben E.Y. Bize 10 milyon borcun var. Ödemezsen sokaklara çıkamazsın" şeklinde tehdit mesajı aldığını ortaya çıkardı. Kuyumcunun suç örgütü tarafından haraç talep edildiğini belirleyen polis, soruşturmayı derinleştirerek suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi.

7 Kişi adliyeye sevk edildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, olayla bağlantılı olarak 1’i kadın, 2’si 18 yaşından küçük 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, polis merkezindeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.