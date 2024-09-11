Kirazlılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için burs başvurularında son tarihi duyurdu. 15 Eylül 2024, başvurular için son gün olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, ayrıca eksik belgeler de başvuruların geçerliliğini etkileyebilir.

Başvuru şartları

Vatandaşlık ve Yaş: Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması ve 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Eğitim Durumu: Türkiye’deki devlet üniversitelerine bağlı en az 4 yıllık lisans programlarından birine kayıtlı veya hali hazırda eğitim gören öğrenciler başvurabilir.

İkamet: Burslar, Kirazlı ve Kiraz’da ikamet eden ailelerin çocuklarına verilecektir.

Gerekli evraklar

Başvuruda bulunacak öğrencilerin aşağıdaki belgeleri eksiksiz sunması gerekmektedir:

Öğrenci belgesi veya ÖSYM kazandı belgesi. Transkript (Ara sınıftaki öğrenciler için yıl sonu not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmalıdır). Aile gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu, meslek odası veya ilgili kurumdan alınacak belge). Adli sicil kaydı. İkametgah belgesi.

Bursun sona erdiği şartlar

Burs, aşağıdaki durumlarda sona erer:

Öğrencinin gelir getiren bir işe sahip olması. Öğrencinin sınıf tekrarına kalması. Öğrenciliğin sona ermesi.

Notlar

Bursiyerlerin dernek hesabının olduğu bankadan hesap açması zorunludur (İş Bankası).

Burs kontenjanı sınırlıdır ve üniversiteyi en yüksek puanla kazananlardan aşağıya sıralama yapılacaktır.

Başvurular 22 Ağustos-15 Eylül 2024 tarihleri arasında derneğin e-posta adresi [email protected] üzerinden yapılmalıdır. 15 Eylül 2024 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.