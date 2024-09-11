Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı.

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde ölü olarak bulunan Narin Güran’ın ölümüne dair Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde 2 Eylül tarihinde tutuklanan Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla görevden alındı. Yerine geçici olarak 1. aza görevlendirildi.

Salim Güran’ın muhtarlığının tamamen sona erip ermeyeceğine dair kesin hüküm, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından verileceği bildirildi.

Şüpheli ifadesinde şok edici iddialar

Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu gün Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, çocuğun kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş halde bulunduğunu açıklamıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, 2 Eylül'de tutuklanmıştı.

Tutuklamanın ardından, şüphelilerden Nevzat B. (48) jandarmadaki ifadesinde, Salim Güran'ın kendisinden çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürdü. Nevzat B., Salim Güran'ın kendisini tehdit ettiğini ve bu tehditler nedeniyle "çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandığını iddia etti.

23 şüpheli ve adli süreç

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden biri jandarma işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 22 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.

Olayın gelişmeleri ve soruşturmanın detayları yakından takip ediliyor.