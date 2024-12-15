Kırıkkale’de alkollü bir sürücünün kontrolündeki otomobilin başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İşte detaylar:

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, S.S. yönetimindeki 66 ACK 467 plakalı Opel marka otomobil ile M.Ç. idaresindeki 71 ACM 031 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Seyit Çetin hayatını kaybetti

Kazanın hemen ardından sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Seyit Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücüler M.Ç. ve S.S. ile araçtaki diğer yolcular P.Ç., F.Ç., S.E.Ç. ve A.Y. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alkollü sürücü S.S.’nin test sonucu şok etti

Kazayı soruşturan trafik ekipleri, S.S.’nin yapılan alkol testinde 1.38 promil alkollü olduğunu tespit etti. S.S.’nin alkollü olduğu öğrenildi, bu da kazanın olası sebeplerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Hurdaya dönen araçlar otoparka çekildi

Kazaya karışan her iki otomobil de büyük hasar gördü ve hurdaya döndü. Araçlar, olay yerinden çekilerek otoparka sevk edildi. Kazanın ardından başlatılan inceleme devam ediyor.