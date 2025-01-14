Antalya Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlediği operasyonlarda toplam 21 kişiyi yakaladı. Suç örgütü kurmak, rüşvet, yasa dışı tütün kaçakçılığı ve kırmızı bültenle aranan şahıslar operasyonun ana hedefleri arasında yer aldı.

Örgüt kurma ve rüşvet suçlarından 6 kişi yakalandı

‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’ suçundan 4 şüpheli ve ‘Rüşvet’ suçundan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yasa dışı tütün ve kaçak içki operasyonu

Yasa dışı tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 9 şüpheliye işlem yapılırken, aramalarda 162 bin adet makaron, bin 490 paket kaçak sigara, 652 litre kaçak içki, 17 elektronik sigara ve 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırmızı bültenle arananlar yakalandı

Rusya'dan kırmızı bültenle aranan bir dolandırıcılık suçlusu ile toplamda 6 aranan şahıs yakalandı. Şahıslardan biri İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne, diğerleri ise cezaevine gönderildi.