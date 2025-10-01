Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 2 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zam sonrası fiyatlar

Yeni zamla birlikte LPG fiyatları illere göre şöyle şekillenecek:

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 53,19 TL, motorin 54,46 TL, LPG 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 53,03 TL, motorin 54,31 TL, LPG 25,88 TL

Ankara: Benzin 54,02 TL, motorin 55,45 TL, LPG 26,40 TL

İzmir: Benzin 54,35 TL, motorin 55,76 TL, LPG 26,33 TL

Akaryakıt fiyatlarını neler etkiliyor?

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın üç ana nedeni bulunuyor:

Brent petrol fiyatları – Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle sürekli değişiyor. Döviz kuru – Türk lirasındaki dalgalanmalar, akaryakıt maliyetlerine doğrudan yansıyor. Vergi oranları (ÖTV ve KDV) – Hükümetin uyguladığı vergi politikaları, fiyatları yukarı çekiyor.