Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 2 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Zam sonrası fiyatlar
Yeni zamla birlikte LPG fiyatları illere göre şöyle şekillenecek:
-
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 53,19 TL, motorin 54,46 TL, LPG 26,51 TL
-
İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 53,03 TL, motorin 54,31 TL, LPG 25,88 TL
-
Ankara: Benzin 54,02 TL, motorin 55,45 TL, LPG 26,40 TL
-
İzmir: Benzin 54,35 TL, motorin 55,76 TL, LPG 26,33 TL
Akaryakıt fiyatlarını neler etkiliyor?
Uzmanlara göre akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın üç ana nedeni bulunuyor:
-
Brent petrol fiyatları – Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle sürekli değişiyor.
-
Döviz kuru – Türk lirasındaki dalgalanmalar, akaryakıt maliyetlerine doğrudan yansıyor.
-
Vergi oranları (ÖTV ve KDV) – Hükümetin uyguladığı vergi politikaları, fiyatları yukarı çekiyor.