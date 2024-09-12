Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki 85 milyon yurttaşın kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı. Bakan Uraloğlu, pandemi döneminde sağlık sistemine yönelik yaşanan sızıntının bu büyük veri ihlaline neden olduğunu belirtti. "Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi" açıklamasında bulundu.

Ele geçirilen veriler

Yakın zamanda ortaya çıkan bilgiye göre, 108 milyon yurttaşın TC kimlik numarası, adresi ve cep telefonu numarası gibi kişisel veriler bilgisayar korsanları tarafından çalındı. Çalınan veriler, “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” adlı beş farklı Google Drive dosyasında toplandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu dosyaların Google’a iletilmesini sağladı ve acil olarak kaldırılmalarını talep etti.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları

Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, yaşanan sızıntının pandeminin başlangıcındaki sağlık sistemindeki bir güvenlik açığından kaynaklandığını vurguladı. Bakan, "Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde bir sızıntının yaşandığını ve bununla ilgili güncel verilerin çalındığına dair bir bilgi olmadığını" belirtti.