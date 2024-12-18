Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında adını duyuran Zeyd Gümüştutan, 18 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Genç yaşta televizyon ekranlarında tanınmaya başlayan Gümüştutan, İstanbul’da eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde sürdürmüş ve kişisel gelişimine büyük önem vererek düzenli spor yapmaktadır.

Ekranlara ilk adım: Göz6

Zeyd Gümüştutan, televizyon kariyerine Göz6 programıyla adım atmıştır. Ancak asıl ününü Kısmetse Olur programı ile kazanmış ve burada gösterdiği performansla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Yarışma sürecinde, Göz6 yarışmasından tanıdığı Berna Keklikler ile olan ilişkisiyle de oldukça fazla gündeme gelmiştir. Bu ilişki, birçok medya organında geniş yer bulmuş ve Zeyd Gümüştutan’ın popülerliğini artırmıştır.

Aşkın sonu: Zeyd Gümüştutan’ın viral olan sözleri

Zeyd Gümüştutan, ilişkisi sonrasında "Otopsi istiyorum, kurduğum düşler eceliyle ölmüş olamaz." şeklindeki ünlü sözleriyle sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü. Bu anlamlı ve duygusal cümlesi, onu daha da popüler hale getirdi ve takipçileri arasında adından sıkça söz ettirilen bir figür haline geldi.