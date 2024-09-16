Dünyaca ünlü bir markadan sipariş veren Hande Soral, gelen paketinin içinden bir altın yüzük buldu. Bu nadir rastlanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, yüzüğün sahibini bulmak için harekete geçti.

Sosyal Medyadan Yardım İstedi

2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile evlenen ve 2022'de ilk bebeğini kucağına alan başarılı oyuncu, X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, yüzüğün büyük ihtimalle paketleme sırasında bir çalışan tarafından unutulmuş olabileceğini belirtti. Soral, paylaşımında şunları söyledi:

"Verdiğim online sipariş paketinin içinden altın bir yüzük çıktı, paketlemede çalışan birinin olabileceğini düşünüyorum. Yüzüğü kaybeden kişiye ulaşırız belki diye umut ediyorum. Yüzüğün detaylarını yazan kişiyle iletişime geçeceğiz."

Hande Soral, yüzüğün sahibine ulaşmayı umarak sosyal medyadan duyuruda bulundu.