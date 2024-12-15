Samsun’un İlkadım ilçesinde, Gaziantep'ten Samsun’a kız isteme merasimi için gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, büyük bir felaketten kıl payı kurtuldu. Seyir halindeyken aniden alevlere teslim olan araçta 6 kişi ölümden döndü.

Gaz kaçağı fark edildi, kaza yangına dönüştü

Edinilen bilgiye göre, ailenin içinde bulunduğu otomobil, Samsun Otogarı yakınındaki Kıran Mahallesi'nde, sürücü Mehmet Demir’in gaz kaçağını fark etmesiyle kontrolden çıktı. Hemen aracı kenara çeken Demir, 2’si çocuk olmak üzere 6 kişiyi araçtan tahliye etti. Ancak, araç bir anda alev alarak tamamen yanmaya başladı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti

Alevlerin hızla sardığı araca Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi.