Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, son günlerde gündemi meşgul eden Kerem Aktürkoğlu transferi iddialarına açıklık getirdi. Adalı, Benfica ile Orkun Kökçü transferi için yaptıkları görüşmeler sırasında Kerem’in de konuşulduğunu belirtti.

“Orkun için Benfica ile görüşürken Kerem Aktürkoğlu konusunu da gündeme aldık. Ancak onların Kerem’i bırakma niyetleri olmadığını gördük” diyen Adalı, Portekiz ekibinin bu sezon oyuncuya çok ihtiyaç duyduğunu ilettiğini aktardı.

Adalı, Kerem ile de tesadüfen telefonda görüştüğünü belirterek, “Türkiye’nin yetiştirdiği çok özel futbolculardan biri. Kendisine başarılar diliyorum. Bugün için Beşiktaş’ın Kerem ile ilgili bir çalışması yok” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı, Benfica’dan yalnızca Orkun Kökçü transferini tamamladıklarını ve bu süreçte başka bir oyuncu için resmi girişimde bulunmadıklarını da sözlerine ekledi.