Klima kullanımı alerji riskini artırıyor

Yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte klimalar yoğun şekilde kullanılıyor. Ancak yanlış klima kullanımı, özellikle alerjisi olanlarda sağlık sorunlarını tetikliyor. Üçay Mühendislik Operasyon Direktörü Zafer Çüman, alerji riskini azaltmak için uygulanması gereken yöntemleri paylaştı.

Filtre temizliği alerji riskini düşürüyor

Klimaların filtreleri toz, polen ve bakteri birikimiyle tıkanabiliyor. Bu durum, alerji ve solunum yolları problemlerini artırıyor. Filtrelerin ayda bir temizlenmesi ve yılda en az bir kez uzman bakımı yapılması, sağlık sorunlarının önüne geçiyor.

Sıcaklık ayarı bağışıklığı koruyor

Dış ortam sıcaklığı ile klima arasındaki farkın 6-8°C'yi geçmemesi gerekiyor. Ani sıcaklık değişimleri bağışıklık sistemini zorlayarak hastalıklara neden olabiliyor. Bu yüzden klima sıcaklığı yaz aylarında 24-26°C arasında tutuluyor.

Nem dengesi sağlık için önemli

Klimalar ortamın nemini azaltıyor, bu da burun tıkanıklığı ve boğaz kuruluğu gibi şikayetlere yol açıyor. Nem dengesi sağlanmazsa alerji ve enfeksiyon riskleri artıyor. Bu nedenle ortamın nem durumu düzenli kontrol ediliyor.

Doğrudan hava akımı zarar veriyor

Soğuk hava doğrudan vücuda yönlendirilmemeli. Aksi halde kas spazmı, baş ağrısı ve sinüzit gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Klima çıkış yönü, mümkünse yukarı ya da yana doğru ayarlanıyor.

Ortam havalandırması sağlanmalı

Kapalı alanlarda sürekli klima kullanımı hava kalitesini düşürüyor. Bu da sağlık sorunlarını artırıyor. Gün içinde düzenli olarak pencereler açılarak ortam havalandırılıyor.

Zafer Çüman, klima kullanımının konforu artırdığını ancak bilinçli kullanılmadığında sağlık risklerini beraberinde getirdiğini vurguladı. Üçay Mühendislik, kullanıcıların klimaları en sağlıklı ve verimli şekilde kullanmaları için bilgilendirme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.