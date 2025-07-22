Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maç için UEFA’ya 25 kişilik resmi oyuncu listesini iletti. Kadroda dört önemli isim yer almıyor.

Beşiktaş'ın Shakhtar Maçı Kadrosu Açıklandı

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa sahnesinde mücadele edeceği Shakhtar Donetsk karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu

Defans:

Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl

Orta Saha:

Demir Ege Tıknaz, Amir Hadžiahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mário, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes

Forvet:

Tammy Abraham

Listede Olmayan Futbolcular

Beşiktaş’ın UEFA’ya bildirdiği kadroda, sakatlık veya teknik tercih nedenleriyle Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov yer almadı. Bu oyuncular, Shakhtar karşısında forma giyemeyecek.