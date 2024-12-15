TFF 1. Lig’in 16. haftasında Kocaelispor, sahasında Esenler Erokspor’u ağırladı. Maçta, konuk ekip Esenler Erokspor, Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Kocaelispor'un ilk yarıdaki çabaları yetersiz kaldı

Maçın 28. dakikasında Kocaelispor, sol kanattan Muharrem’in yaptığı ortada Markao’nun kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Ancak top, savunmadan sekip üst direğe çarparak dışarı çıktı. 35. dakikada ise Esenler Erokspor öne geçti. Sağ kanattan Oğuz Ceylan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Catakovic, yükselerek topu kafayla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı, Esenler Erokspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Catakovic ikinci golüyle farkı açtı

İkinci yarıya hızlı başlayan Esenler Erokspor, 51. dakikada farkı ikiye çıkardı. Tugay Kacar’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Catakovic, kaleci Gökhan Değirmenci’nin sağından topu ağlarla buluşturdu ve durumu 2-0 yaptı.

VAR kararı ile bir gol iptal edildi

80. dakikada Fernandes, savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Ancak yapılan VAR incelemesinde gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Esenler Erokspor, maçta 2-0’lık galibiyetle üç puanı kazandı. Kocaelispor, sahasında aldığı bu yenilgiyle puan kaybederken, Esenler Erokspor bu galibiyetle moral buldu.