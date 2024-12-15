Yaşar Üniversitesi Sanatta Yeterlik Programı Yüksek Lisans mezunu Ata Kaan Koç, Türk kültürünün derin izlerini taşıyan "Turkish Mythology: Yaratılış" adlı filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Film, Türkiye'nin ilk Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali'nde finalist olarak seçildi. Koç, filmde Türk mitolojisini ve yaratılış efsanesini modern teknolojiyle harmanlayarak görsel ve duygusal açıdan güçlü bir anlatım ortaya koydu.

Yapay zeka ile yeni bir anlatım dili

Filmde, yapay zeka destekli görseller ve animasyonlar kullanarak Türk mitolojisinin zengin dünyası gözler önüne serildi.

Koç, "Yapay zekanın katkısıyla oluşturulan görseller ve animasyonlar, mitolojinin görsel ve duygusal anlatım gücünü yeni bir boyuta taşıdı. Tezime başladığım tarihte mevcut olan kısıtlı kaynaklara rağmen, gelişen teknolojiyle bugün geldiğimiz noktada bu alandaki gelişim hızla devam etti ve yeni yapay zeka yazılımları ortaya çıktı. Şüphesiz ki yapay zekanın görsel sanatlara olan katkısının gelecekte daha da artacağını öngörüyorum. Festivallerde projelerimin takdir görmesi ise çalışmalarımın ulaştığı noktayı görmek adına büyük bir motivasyon kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.