Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek konserde, Ege’nin sevilen türkülerini klasik müzikle harmanlayarak dinleyicilere sunacak.

Çocuklar da sahnede olacak

Konserde, yalnızca müzik değil sahne performansı da ön planda olacak. Çocuk dansçıların da yer alacağı gecede, türküler hem görsel hem işitsel bir şölenle sanatseverlerle buluşacak. Ege’nin hafızalara kazınan türkülerinin hikâyeleri anlatılacak, senfonik düzenlemelerle yeni bir boyut kazanacak.

Yıldız Ünsal: “Bayram coşkusunu birlikte yaşayalım”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 23 Nisan konserine tüm vatandaşları davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, Karşıyaka Oda Orkestrası’nın özel konseriyle taçlandıracağız. Ege türkülerini klasik müzikle buluşturacak bu anlamlı geceye çocuklarımız da danslarıyla renk katacak. Her yaştan vatandaşımızı bayram coşkusunu paylaşmak için Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’ne bekliyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak sanata ve kültüre destek olmaya devam edeceğiz.”

KODA’dan sezon sonuna iki konser daha

Karşıyaka Oda Orkestrası, 23 Nisan konserinin ardından sezon boyunca iki özel etkinlik daha gerçekleştirecek. 28 Mayıs’ta “Mozart Melodileri” temalı konserde klasik müziğin evrensel ezgileri sahnede olacak. 21 Haziran’da ise dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın resitaliyle sezon finali yapılacak.