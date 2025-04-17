Gediz Elektrik, İzmir'in 16 ilçesinde 18 Nisan'da uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Özellikle Menemen, Gaziemir ve Bergama dikkat çekiyor.
İzmir Elektrik Kesintisi: 18 Nisan'da 16 İlçede Uzun Süreli Kesinti
Gediz Elektrik, İzmir'in 16 ilçesinde 18 Nisan 2025 tarihinde planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Bergama, Gaziemir, Menemen, Beydağ, Çeşme, Karşıyaka, Menderes, Buca, Kiraz, Ödemiş, Çiğli, Bornova, Foça, Tire, Kemalpaşa ve Güzelbahçe bulunuyor. Özellikle Menemen, Gaziemir ve Bergama ilçelerinde uzun süreli kesintiler planlandı.
Menemen'de elektrik kesintisi
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Tarih: 18 Nisan 2025
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Saat: 10:00 - 13:00
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Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Bölgeler: Kasımpaşa Mahallesi ve çevresi (Bahriye Üçok Cd., Şehit Pyd. Koray Cömert Cd., İnkılap Cd. ve bağlantılı sokaklar)
Gaziemir'de elektrik kesintisi
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Tarih: 18 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 15:00
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Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Bölgeler: Menderes Mahallesi (Vatan Cd., Sarnıç Yolu Cad. ve bağlı sokaklar)
Bergama'da elektrik kesintisi
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Tarih: 18 Nisan 2025
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Saat: 10:00 - 16:00
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Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Bölgeler: Aşağıcuma, Yukarıbey, Terzihaliller, Hacıhamzalar ve Göbeller köyleri
Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Tire'de de elektrik kesintisi olacak
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Güzelbahçe: Yalı ve Siteler mahallelerinde 09:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatlerinde kesinti yapılacak.
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Kemalpaşa: Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet bölgesinde 09:00-15:00 arasında kesinti olacak.
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Tire: Cumhuriyet, Bahariye, Yeni, Ertuğrul ve Dumlupınar mahallelerinde 12:00-16:00 saatlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Gediz Elektrik Planlı Kesinti Listesi için tıklayın.
18 Nisan Cuma günü İzmir elektrik kesintisi tam listesi
Menemen / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kasımpaşa ( 1010. Sk. Şehit Pyd. Koray Cömert Cd. İnkılap Cd. Bahriye Üçok Cd. 1032. Sk. 1028/5. Sk. 1028/4. Sk. 1028/3. Sk. 1028/2. Sk. 1028/1. Sk. 1026. Sk. 1024. Sk. 1022. Sk. 1020. Sk. 1019. Sk. 1017 1016. Sk. 1015. Sk. 1013. Sk. 1009. Sk. 1007. Sk. 1006/1. Sk. 1006. Sk. 1005. Sk. 1004/1. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1001. Sk. )
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kasımpaşa ( 1025. Sk. 1024. Sk. 1023. Sk. 1021/1. Sk. 1021. Sk. 1019. Sk. 1017 1015. Sk. 1012. Sk. 1011. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. Bahriye Üçok Cd. Şehit Pyd. Koray Cömert Cd. 1002. Sk. 1041. Sk. 1040. Sk. 1037. Sk. 1035. Sk. 1033. Sk. 1031. Sk. 1029. Sk. )
Güzelbahçe / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Yalı ( 232. Sk. Abdullah Baydar Cd. 119. Sk. 99. Sk. 248. Sk. 244. Sk. 236. Sk. 234. Sk. )
Güzelbahçe / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Siteler ( 195. Sk. Mithatpaşa Cd. Abdullah Baydar Cd. 75. Yıl Cumhuriyet 378. Sk. 376. Sk. 374. Sk. 372. Sk. 370. Sk. 368. Sk. 225. Sk. 215. Sk. 213. Sk. 211. Sk. 209. Sk. 207. Sk. 205. Sk. 203. Sk. 199. Sk. 193. Sk. )
Yalı ( İzmir-Seferihisar Yolu 179. Sk. )
Bergama / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Aşağıcuma
Yukarıbey
Terzihaliller ( Terzihaliller Köyü İç Yolu Terzihaliller )
Hacıhamzalar ( Hacıhamzalar Köyü İç Yolu Hacıhamzalar )
Göbeller
Kemalpaşa / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( Yeni Nesil KOŞAR KUŞ TEPESİ HAYVANKIRAN KUMEEVLER Hayvankıran HAYVANKIRAN )
Tire / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 16:00
Cumhuriyet ( Debboy Cd. AĞA AYDINOĞLU Alaybey Çk. Akkup Sk. 2. Karahasan Sk. BEDESTAN Çağaloğlu Çk. Çağaloğlu Sk. Yeşil İmaret Sk. Yassıyol Çk. YASSIYOL Yanık Konak Sk. Yamukağa Sk. Yahşibey Sk. Karahasan Cd. Dörtyol Sk. )
Bahariye ( İnci Yokuşu Ünlü Sk. Ünlü Gç. Çeşme Sk. UZUNİRİM Topal Sk. Sofuyokusu Cd. Sofu Yokuşu Sk. Sirehatun Sk. Sire Hatun Sk. Neşe Sk. Neşe Narin Gç. Kup Sk. Katırcılar Sk. Kakaçlar Sk. Havuzlu Sk. ERTUĞRUL Eflatun Sk. Depo Sk. BÜYÜKKÜP Buğdaydede Türbesi Sk. Buğdaydede Cd. Buğday Dede Cd. Atlanbac Sk. Arabacı Halil Ağa Sk. 3. Havuzlu Sk. 2. Küp Sk. 2. Havuzlu Sk. BÖREKÇİBAĞI )
Yeni ( İsmailağa Sk. Uzun Çarşı Sk. Ulucami Sk. Tahtakale Cd. Tahtakale Pamukpazarı Sk. Menekşe Sk. Mektep Cd. Gazazhane Sk. Eski Hallaçlar Sk. Atatürk Cd. )
Ertuğrul ( Öncü Sk. Akarsu Sk. Ankara Cd. Aslan Sk. Börekçi Bağı Sk. DAR Emirgan Sk. Eski Yeni Hamam Sk. Kanbur Sk. KAPLAN YOLU Kaziroğlu Sk. Konak Sk. Kuyumcu Ali Sk. Külhan Sk. Kısa Sk. Nuh Efendi Sk. Yalın Ayak Sk. Yamaçlı Sk. Yayla Sk. Çukur Sk. )
Dumlupınar ( KALFA Harlak Sk. Gine Sk. Dibek Meydan Sk. 3. Yavan Çeşme Sk. 2. Yavan Çeşme Sk. KAPLANÇEŞME KÜTÜKMİNARE Kıvrık Sk. Yavan Çeşme Sk. Üzüm Gç. )
Gaziemir / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Menderes ( Vatan Cd. 1162. Sk. 1161. Sk. 1125. Sk. 1105/1. Sk. 1104/2. Sk. 1104. Sk. Sarnıç yolu cad. )
Gaziemir / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Menderes ( 1106. Sk. Vatan Cd. 1162. Sk. 1107. Sk. )
Gaziemir / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Menderes ( Vatan Cd. 1110. Sk. 1109. Sk. 1108. Sk. 1107. Sk. 1104. Sk. )
Foça / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kozbeyli ( Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ )
Menemen / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
05:31 - 07:30
Karaorman
Foça / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 16:00
Koca Mehmetler ( 440. Sk. 40/5 Küme Evler 40/5 isimsiz sokak )
Bornova / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Koşukavak ( 4218/1. Sk. 4216. Sk. 4214/1. Sk. 4193. Sk. 4212. Sk. 4214. Sk. Kamil Tunca Blv. )
Karşıyaka / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 01:15
Goncalar ( 6009. Sk. 6007. Sk. 6010. Sk. )
Demirköprü ( CAHER DUDAYEV Şehit Pyd. Turabi Karagöz Sk. Karanfil Parkı İçi Yolu Bestekar Yusuf Nalkesen 6172. Sk. 6173. Sk. 6180. Sk. 6168. Sk. 6168/1. Sk. 6168/2. Sk. 6169. Sk. 6169/1. Sk. )
Dedebaşı ( 6139/1. Sk. 6140. Sk. 6142. Sk. 6011/1. Sk. 6011/3. Sk. 6121. Sk. 6123. Sk. 6124. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6128. Sk. 6138. Sk. 6139. Sk. 6142/2. Sk. 6145. Sk. )
Çiğli / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 12:00
Sasallı Merkez
Bergama / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Aşağıbey ( Aşağıbey Köyü İç Yolu )
Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Hisarköy ( Hisarköy Köyü İç Yolu Hisarköy İç Yolu )
Göbeller ( Göbeller Köyü İç Yolu Göbeller )
Demircidere ( Demircidere Köyü İç Yolu Demircidere Bergama Yolu )
Ayvatlar ( AYVATALAR )
Bergama / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Aşağıcuma ( Aşağıcuma Aşağıcuma Köyü İç Yolu )
Bergama / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 15:00
Okçular ( Okçular Okçular Köyü İç Yolu )
Aşağıcuma ( Aşağıcuma Köyü İç Yolu )
Bergama / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 15:00
Yukarıbey
Terzihaliller ( Terzihaliller Terzihaliller Köyü İç Yolu )
Aşağıcuma
Hacıhamzalar ( Hacıhamzalar Hacıhamzalar Köyü İç Yolu )
Göbeller
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Günlüce ( Karcı Sk. Hacı Ahmet Sk. Tepecik Sk. Yukarı Mahalle Yolu Çobanlar Sk. Kartal Sk. )
Çobanlar
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
İnönü
Süleyman Demirel
Mursallı
Ödemiş / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 10:00
Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER Artıcak Yolu SUBATAN )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:01 - 17:00
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )
Kiraz / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 16:00
Akpınar
Buca / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Akıncılar ( 560. Sk. 530. Sk. 545. Sk. 552. Sk. Akdoğan Cd. 567. Sk. )
İnkılap ( 528. Sk. )
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Küner ( 7818 sok pirentepe Kümeevleri sokak 7802 7803 7820 7802/1 7806 7811 7824 7823 7833 7825 Menderes Gümüldür Yolu Küner Sk. KÜNER 7835 7821. Sk. 7823 sokak 7820 sokak 7818 7830 sokak küner küme evleri sokak 7809 sokak 7814 sokak 7828 7812 sokak 7815 7813 7837 sokak 7838 7807 7808 Pirentepe küme evleri 7804 7805 sokak 7804/1 sokak 7801/1 sokak pirentepe sok. )
Şaşal ( Şaşal Köyü )
Dereköy ( 7801 sok pirentepe 428 823. Sk. 820. Sk. 820 7801/1 7801 )
Cüneytbey ( tabaş yolu ÇEVRE YOLU )
Barbaros
Altıntepe ( 9556 )
Keler
Develi
Menderes / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Keler ( Menderes Gümüldür Yolu Koy Yol DELİ ÖMER 7913 sokak Deliömerli sokak deli ömer sokak deliömer sokak deliömer deli ömer )
Şaşal ( Yokk 7902 S Asal Köyü Yolu 7910 7905 )
Karşıyaka / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Dedebaşı ( 6113/1. Sk. Ali Alp Böke Cd. 6131/1. Sk. Ordu Blv. 6053. Sk. 6113. Sk. )
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
06:00 - 08:00
Musalla ( 1112. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1141. Sk. Soğanlık Küme Evleri 1139 7172 sk. 1116 1114/2 1107. Sk. 1108. Sk. 1111. Sk. 1114. Sk. )
Şehit Mehmet ( 332 333. Sk. 334. Sk. Oba Kent Sitesi Pamukova Pırlanta Yakası Sitesi Sera Kent Sitesi Tatil Sitesi Tire Altın Evler A Blok Tire Altın Evler B Blok Tire Altınevler C Blok Yeni Doğakent Sitesi İz. Serakent Kooperatifi 330 331 335 )
Ovacık ( 7400 Kızkapan KIZKAPANI 7400. Sk. 7400 Sk. KABAÇELİK Cumhurıyet Sıtesı Market Bostancı Sitesi Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi Ovacık Sağlık Sitesi Ovakent Pembe Evler Sitesi Sağlıkçılar Sitesi Sertur Sitesi Sutur Sitesi Yuvamkentsitesi Çağdaşkent Sitesi Özberil Sitesi Özpamir Sitesi BALLIBAĞ MEVKİİ Kabaçelik Mevkii )
Çiftlik ( 47. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 56. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 61. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 64. Sk. 65. Sk. 66. Sk. 67. Sk. 68. Sk. 69. Sk. 7. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 75/1. Sk. 79. Sk. 79/1. Sk. 8. Sk. 80. Sk. 83. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 88. Sk. 9. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 98. Sk. 99. Sk. Dag Karanfil 113. Sk. 114. Sk. 1142. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 12. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 11. Sk. 109. Sk. 108. Sk. 107. Sk. 106. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 10. Sk. 411 96 92 76/1 95 87 136/1 135/1 sk 111. Sk. 43. Sk. 76 76 sk 76. Sk. 93 1112/2 112. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 14. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 146. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 15. Sk. 150. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19/1 Sk. 19. Sk. 2. Sk. 20. Sk. 22. Sk. 22/1. Sk. 24. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31 Sk. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 39. Sk. 4. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 44. Sk. 45. Sk. 46. Sk. )
Çakabey ( 2010/1. Sk. )
Altınkum ( 215 İmbat 88 Konut Sitesi İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Beş Evler Sitesi Akay Sitesi 213. Sk. 212. Sk. 211. Sk. 208. Sk. 206. Sk. 204. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. 133 )
Alaçatı
Çeşme / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 14:00
Musalla ( 1129. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1141. Sk. 1112. Sk. 1115. Sk. 1125. Sk. 1124. Sk. )
Beydağ / İzmir elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 16:00
Yeşiltepe ( Yeşiltepe Köyü Yeşiltepe Köyü İç Yolu )