Gediz Elektrik, İzmir'in 16 ilçesinde 18 Nisan'da uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Özellikle Menemen, Gaziemir ve Bergama dikkat çekiyor.

İzmir Elektrik Kesintisi: 18 Nisan'da 16 İlçede Uzun Süreli Kesinti

Gediz Elektrik, İzmir'in 16 ilçesinde 18 Nisan 2025 tarihinde planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Bergama, Gaziemir, Menemen, Beydağ, Çeşme, Karşıyaka, Menderes, Buca, Kiraz, Ödemiş, Çiğli, Bornova, Foça, Tire, Kemalpaşa ve Güzelbahçe bulunuyor. Özellikle Menemen, Gaziemir ve Bergama ilçelerinde uzun süreli kesintiler planlandı.

Menemen'de elektrik kesintisi

  • Tarih: 18 Nisan 2025

  • Saat: 10:00 - 13:00

  • Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Bölgeler: Kasımpaşa Mahallesi ve çevresi (Bahriye Üçok Cd., Şehit Pyd. Koray Cömert Cd., İnkılap Cd. ve bağlantılı sokaklar)

Gaziemir'de elektrik kesintisi

  • Tarih: 18 Nisan 2025

  • Saat: 09:00 - 15:00

  • Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Bölgeler: Menderes Mahallesi (Vatan Cd., Sarnıç Yolu Cad. ve bağlı sokaklar)

Bergama'da elektrik kesintisi

  • Tarih: 18 Nisan 2025

  • Saat: 10:00 - 16:00

  • Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Bölgeler: Aşağıcuma, Yukarıbey, Terzihaliller, Hacıhamzalar ve Göbeller köyleri

Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Tire'de de elektrik kesintisi olacak

  • Güzelbahçe: Yalı ve Siteler mahallelerinde 09:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatlerinde kesinti yapılacak.

  • Kemalpaşa: Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet bölgesinde 09:00-15:00 arasında kesinti olacak.

  • Tire: Cumhuriyet, Bahariye, Yeni, Ertuğrul ve Dumlupınar mahallelerinde 12:00-16:00 saatlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Gediz Elektrik Planlı Kesinti Listesi için tıklayın.

18 Nisan Cuma günü İzmir elektrik kesintisi tam listesi

Menemen / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kasımpaşa ( 1010. Sk. Şehit Pyd. Koray Cömert Cd. İnkılap Cd. Bahriye Üçok Cd. 1032. Sk. 1028/5. Sk. 1028/4. Sk. 1028/3. Sk. 1028/2. Sk. 1028/1. Sk. 1026. Sk. 1024. Sk. 1022. Sk. 1020. Sk. 1019. Sk. 1017 1016. Sk. 1015. Sk. 1013. Sk. 1009. Sk. 1007. Sk. 1006/1. Sk. 1006. Sk. 1005. Sk. 1004/1. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1001. Sk. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kasımpaşa ( 1025. Sk. 1024. Sk. 1023. Sk. 1021/1. Sk. 1021. Sk. 1019. Sk. 1017 1015. Sk. 1012. Sk. 1011. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. Bahriye Üçok Cd. Şehit Pyd. Koray Cömert Cd. 1002. Sk. 1041. Sk. 1040. Sk. 1037. Sk. 1035. Sk. 1033. Sk. 1031. Sk. 1029. Sk. )

Güzelbahçe / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Yalı ( 232. Sk. Abdullah Baydar Cd. 119. Sk. 99. Sk. 248. Sk. 244. Sk. 236. Sk. 234. Sk. )

Güzelbahçe / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 16:00

Siteler ( 195. Sk. Mithatpaşa Cd. Abdullah Baydar Cd. 75. Yıl Cumhuriyet 378. Sk. 376. Sk. 374. Sk. 372. Sk. 370. Sk. 368. Sk. 225. Sk. 215. Sk. 213. Sk. 211. Sk. 209. Sk. 207. Sk. 205. Sk. 203. Sk. 199. Sk. 193. Sk. )

Yalı ( İzmir-Seferihisar Yolu 179. Sk. )

Bergama / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Aşağıcuma

Yukarıbey

Terzihaliller ( Terzihaliller Köyü İç Yolu Terzihaliller )

Hacıhamzalar ( Hacıhamzalar Köyü İç Yolu Hacıhamzalar )

Göbeller

Kemalpaşa / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( Yeni Nesil KOŞAR KUŞ TEPESİ HAYVANKIRAN KUMEEVLER Hayvankıran HAYVANKIRAN )

Tire / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 16:00

Cumhuriyet ( Debboy Cd. AĞA AYDINOĞLU Alaybey Çk. Akkup Sk. 2. Karahasan Sk. BEDESTAN Çağaloğlu Çk. Çağaloğlu Sk. Yeşil İmaret Sk. Yassıyol Çk. YASSIYOL Yanık Konak Sk. Yamukağa Sk. Yahşibey Sk. Karahasan Cd. Dörtyol Sk. )

Bahariye ( İnci Yokuşu Ünlü Sk. Ünlü Gç. Çeşme Sk. UZUNİRİM Topal Sk. Sofuyokusu Cd. Sofu Yokuşu Sk. Sirehatun Sk. Sire Hatun Sk. Neşe Sk. Neşe Narin Gç. Kup Sk. Katırcılar Sk. Kakaçlar Sk. Havuzlu Sk. ERTUĞRUL Eflatun Sk. Depo Sk. BÜYÜKKÜP Buğdaydede Türbesi Sk. Buğdaydede Cd. Buğday Dede Cd. Atlanbac Sk. Arabacı Halil Ağa Sk. 3. Havuzlu Sk. 2. Küp Sk. 2. Havuzlu Sk. BÖREKÇİBAĞI )

Yeni ( İsmailağa Sk. Uzun Çarşı Sk. Ulucami Sk. Tahtakale Cd. Tahtakale Pamukpazarı Sk. Menekşe Sk. Mektep Cd. Gazazhane Sk. Eski Hallaçlar Sk. Atatürk Cd. )

Ertuğrul ( Öncü Sk. Akarsu Sk. Ankara Cd. Aslan Sk. Börekçi Bağı Sk. DAR Emirgan Sk. Eski Yeni Hamam Sk. Kanbur Sk. KAPLAN YOLU Kaziroğlu Sk. Konak Sk. Kuyumcu Ali Sk. Külhan Sk. Kısa Sk. Nuh Efendi Sk. Yalın Ayak Sk. Yamaçlı Sk. Yayla Sk. Çukur Sk. )

Dumlupınar ( KALFA Harlak Sk. Gine Sk. Dibek Meydan Sk. 3. Yavan Çeşme Sk. 2. Yavan Çeşme Sk. KAPLANÇEŞME KÜTÜKMİNARE Kıvrık Sk. Yavan Çeşme Sk. Üzüm Gç. )

Gaziemir / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Menderes ( Vatan Cd. 1162. Sk. 1161. Sk. 1125. Sk. 1105/1. Sk. 1104/2. Sk. 1104. Sk. Sarnıç yolu cad. )

Gaziemir / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Menderes ( 1106. Sk. Vatan Cd. 1162. Sk. 1107. Sk. )

Gaziemir / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Menderes ( Vatan Cd. 1110. Sk. 1109. Sk. 1108. Sk. 1107. Sk. 1104. Sk. )

Foça / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kozbeyli ( Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ )

Menemen / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

05:31 - 07:30

Karaorman

Foça / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 16:00

Koca Mehmetler ( 440. Sk. 40/5 Küme Evler 40/5 isimsiz sokak )

Bornova / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Koşukavak ( 4218/1. Sk. 4216. Sk. 4214/1. Sk. 4193. Sk. 4212. Sk. 4214. Sk. Kamil Tunca Blv. )

Karşıyaka / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 01:15

Goncalar ( 6009. Sk. 6007. Sk. 6010. Sk. )

Demirköprü ( CAHER DUDAYEV Şehit Pyd. Turabi Karagöz Sk. Karanfil Parkı İçi Yolu Bestekar Yusuf Nalkesen 6172. Sk. 6173. Sk. 6180. Sk. 6168. Sk. 6168/1. Sk. 6168/2. Sk. 6169. Sk. 6169/1. Sk. )

Dedebaşı ( 6139/1. Sk. 6140. Sk. 6142. Sk. 6011/1. Sk. 6011/3. Sk. 6121. Sk. 6123. Sk. 6124. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6128. Sk. 6138. Sk. 6139. Sk. 6142/2. Sk. 6145. Sk. )

Çiğli / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 12:00

Sasallı Merkez

Bergama / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Aşağıbey ( Aşağıbey Köyü İç Yolu )

Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )

Hisarköy ( Hisarköy Köyü İç Yolu Hisarköy İç Yolu )

Göbeller ( Göbeller Köyü İç Yolu Göbeller )

Demircidere ( Demircidere Köyü İç Yolu Demircidere Bergama Yolu )

Ayvatlar ( AYVATALAR )

Bergama / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Aşağıcuma ( Aşağıcuma Aşağıcuma Köyü İç Yolu )

Bergama / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 15:00

Okçular ( Okçular Okçular Köyü İç Yolu )

Aşağıcuma ( Aşağıcuma Köyü İç Yolu )

Bergama / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 15:00

Yukarıbey

Terzihaliller ( Terzihaliller Terzihaliller Köyü İç Yolu )

Aşağıcuma

Hacıhamzalar ( Hacıhamzalar Hacıhamzalar Köyü İç Yolu )

Göbeller

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Günlüce ( Karcı Sk. Hacı Ahmet Sk. Tepecik Sk. Yukarı Mahalle Yolu Çobanlar Sk. Kartal Sk. )

Çobanlar

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

İnönü

Süleyman Demirel

Mursallı

Ödemiş / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 10:00

Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )

Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER Artıcak Yolu SUBATAN )

Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:01 - 17:00

Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )

Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )

Kiraz / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 16:00

Akpınar

Buca / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Akıncılar ( 560. Sk. 530. Sk. 545. Sk. 552. Sk. Akdoğan Cd. 567. Sk. )

İnkılap ( 528. Sk. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Küner ( 7818 sok pirentepe Kümeevleri sokak 7802 7803 7820 7802/1 7806 7811 7824 7823 7833 7825 Menderes Gümüldür Yolu Küner Sk. KÜNER 7835 7821. Sk. 7823 sokak 7820 sokak 7818 7830 sokak küner küme evleri sokak 7809 sokak 7814 sokak 7828 7812 sokak 7815 7813 7837 sokak 7838 7807 7808 Pirentepe küme evleri 7804 7805 sokak 7804/1 sokak 7801/1 sokak pirentepe sok. )

Şaşal ( Şaşal Köyü )

Dereköy ( 7801 sok pirentepe 428 823. Sk. 820. Sk. 820 7801/1 7801 )

Cüneytbey ( tabaş yolu ÇEVRE YOLU )

Barbaros

Altıntepe ( 9556 )

Keler

Develi

Menderes / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Keler ( Menderes Gümüldür Yolu Koy Yol DELİ ÖMER 7913 sokak Deliömerli sokak deli ömer sokak deliömer sokak deliömer deli ömer )

Şaşal ( Yokk 7902 S Asal Köyü Yolu 7910 7905 )

Karşıyaka / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Dedebaşı ( 6113/1. Sk. Ali Alp Böke Cd. 6131/1. Sk. Ordu Blv. 6053. Sk. 6113. Sk. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

06:00 - 08:00

Musalla ( 1112. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1141. Sk. Soğanlık Küme Evleri 1139 7172 sk. 1116 1114/2 1107. Sk. 1108. Sk. 1111. Sk. 1114. Sk. )

Şehit Mehmet ( 332 333. Sk. 334. Sk. Oba Kent Sitesi Pamukova Pırlanta Yakası Sitesi Sera Kent Sitesi Tatil Sitesi Tire Altın Evler A Blok Tire Altın Evler B Blok Tire Altınevler C Blok Yeni Doğakent Sitesi İz. Serakent Kooperatifi 330 331 335 )

Ovacık ( 7400 Kızkapan KIZKAPANI 7400. Sk. 7400 Sk. KABAÇELİK Cumhurıyet Sıtesı Market Bostancı Sitesi Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi Ovacık Sağlık Sitesi Ovakent Pembe Evler Sitesi Sağlıkçılar Sitesi Sertur Sitesi Sutur Sitesi Yuvamkentsitesi Çağdaşkent Sitesi Özberil Sitesi Özpamir Sitesi BALLIBAĞ MEVKİİ Kabaçelik Mevkii )

Çiftlik ( 47. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 56. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 61. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 64. Sk. 65. Sk. 66. Sk. 67. Sk. 68. Sk. 69. Sk. 7. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 75/1. Sk. 79. Sk. 79/1. Sk. 8. Sk. 80. Sk. 83. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 88. Sk. 9. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 98. Sk. 99. Sk. Dag Karanfil 113. Sk. 114. Sk. 1142. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 12. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 11. Sk. 109. Sk. 108. Sk. 107. Sk. 106. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 10. Sk. 411 96 92 76/1 95 87 136/1 135/1 sk 111. Sk. 43. Sk. 76 76 sk 76. Sk. 93 1112/2 112. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 14. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 146. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 15. Sk. 150. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19/1 Sk. 19. Sk. 2. Sk. 20. Sk. 22. Sk. 22/1. Sk. 24. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31 Sk. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 39. Sk. 4. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 44. Sk. 45. Sk. 46. Sk. )

Çakabey ( 2010/1. Sk. )

Altınkum ( 215 İmbat 88 Konut Sitesi İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Beş Evler Sitesi Akay Sitesi 213. Sk. 212. Sk. 211. Sk. 208. Sk. 206. Sk. 204. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. 133 )

Alaçatı

Çeşme / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 14:00

Musalla ( 1129. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1141. Sk. 1112. Sk. 1115. Sk. 1125. Sk. 1124. Sk. )

Beydağ / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kiraz’daki kültürel miras kaderine terk edildi! Kiraz’daki kültürel miras kaderine terk edildi!

09:30 - 16:00

Yeşiltepe ( Yeşiltepe Köyü Yeşiltepe Köyü İç Yolu )

Kaynak: HABER MERKEZİ