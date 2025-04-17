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Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altınkum ( 215 İmbat 88 Konut Sitesi İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Beş Evler Sitesi Akay Sitesi 213. Sk. 212. Sk. 211. Sk. 208. Sk. 206. Sk. 204. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. 133 )

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tire: Cumhuriyet, Bahariye, Yeni, Ertuğrul ve Dumlupınar mahallelerinde 12:00-16:00 saatlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Güzelbahçe: Yalı ve Siteler mahallelerinde 09:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatlerinde kesinti yapılacak.

Bölgeler: Aşağıcuma, Yukarıbey, Terzihaliller, Hacıhamzalar ve Göbeller köyleri

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bölgeler: Menderes Mahallesi (Vatan Cd., Sarnıç Yolu Cad. ve bağlı sokaklar)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bölgeler: Kasımpaşa Mahallesi ve çevresi (Bahriye Üçok Cd., Şehit Pyd. Koray Cömert Cd., İnkılap Cd. ve bağlantılı sokaklar)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Gediz Elektrik, İzmir'in 16 ilçesinde 18 Nisan 2025 tarihinde planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Bergama, Gaziemir, Menemen, Beydağ, Çeşme, Karşıyaka, Menderes, Buca, Kiraz, Ödemiş, Çiğli, Bornova, Foça, Tire, Kemalpaşa ve Güzelbahçe bulunuyor. Özellikle Menemen, Gaziemir ve Bergama ilçelerinde uzun süreli kesintiler planlandı.

Gediz Elektrik, İzmir'in 16 ilçesinde 18 Nisan'da uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Özellikle Menemen, Gaziemir ve Bergama dikkat çekiyor.

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