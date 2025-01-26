Olay, Gebze’nin Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir komşunun sokakta motorlu testereyle odun kesmesi nedeniyle çıkan gürültü, diğer komşuların tepkisine yol açtı. Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüştü. Taraflar odun ve sopalarla birbirine saldırdı.

Kız çocuğu olay sırasında yaralandı

Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., M.Y., N.Y., D.Y., Y.K. ve L.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında bir kız çocuğunun da olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.