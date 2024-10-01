CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Beyrut’ta canlı yayın sırasında saldırıya uğradı. Gazetecinin sağlık durumu ve nerede olduğu konusunda kamuoyu endişe içinde.

İsrail’in Beyrut’a yönelik hava saldırıları sonrası bölgede gerilim arttı. Beyrut’ta çatışmaların yoğunlaştığı bir noktada görev yapan deneyimli gazeteci Fulya Öztürk, canlı yayın sırasında saldırıya uğradı. Yerel bir kişi tarafından kameramanıyla birlikte hedef alınan Öztürk, saldırı anında soğukkanlılığını koruyarak yayını sürdürmeye çalıştı. Ancak olay sonrası gazetecinin sağlık durumu ve nerede olduğu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Fulya Öztürk ve ekibinin güvenliği, hala büyük bir soru işareti. Kamuoyu, “Fulya Öztürk iyi mi? Sağlık durumu nasıl? Nerede olduğu biliniyor mu?” gibi sorularla endişeli bir bekleyiş içinde. Bölgedeki kaos ve çatışmalar nedeniyle basın mensuplarının güvenliği giderek daha tehlikeli bir hal alıyor.

Lübnan’daki bu korkutucu gelişmeler, basın özgürlüğünün sınandığı bir süreç olarak kayıtlara geçerken, Fulya Öztürk’ün durumu hakkında net bilgi alınamaması, endişeleri artırıyor.