Portekiz Premier Lig'inin 8. haftasında, Nacional evinde Benfica'yı konuk edecek. Maç, 19 Aralık 2024 Perşembe günü 23.00'te başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele, Estádio da Madeira'da oynanacak.

Nacional’ın durumu

Nacional, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 12 puanla ligde 13. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Benfica'nın hedefi 3 puan

Benfica, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 32 puanla 3. sırada bulunuyor. Deplasmanda 3 puan arayan Benfica, maçın favorisi olarak gösteriliyor. Bu maçta, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, milli oyuncularımızın da sahada olması bekleniyor. Bu, Türk futbolseverler için ayrıca bir heyecan yaratıyor.

Nacional - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 19 Aralık 2024, Perşembe

Saat: 23.00

Kanal: TRT Spor

Stadyum: Estadio da Madeira