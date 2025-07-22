Konak Yaz Konserleri müzikle başladı

Konak Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Konak Yaz Konserleri, Fuat Göztepe Parkı’nda gerçekleşen İzmir Pop Orkestrası ve Uğur Sayınbatur konseriyle başladı. Güzelyalı sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde, İzmir Pop Orkestrası, Türkçe ve yabancı eserlerle müzik ziyafeti sundu. Dinleyiciler, şarkılara cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Başkan Mutlu konseri izledi ve teşekkür etti

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da konsere katılarak, müzik etkinliğine destek verdi. Başkan Mutlu, “Yaz gecelerimizde neşemiz eksik olmasın dedik. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle parklarımız bu yaz şenleniyor. İlk konserimizde bize ev sahipliği yaptınız, sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Yaz boyunca her pazartesi farklı konserler düzenleniyor

Konak Yaz Konserleri kapsamında yaz boyunca her pazartesi, Konak’ın farklı noktalarında çeşitli sanatçılar sahne alacak. Programda dikkat çeken konserler ve tarihleri şöyle sıralandı:

28 Temmuz Pazartesi, 15.00 – Konak Kültür Orkestrası ve Deniz Aygün Araal (Beştepeler Sosyal Tesisleri) Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden YKS adaylarına ücretsiz tercih desteği İçeriği Görüntüle

4 Ağustos Pazartesi, 20.00 – Rebetiko Kordelia Orkestrası (Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi)

11 Ağustos Pazartesi, 15.00 – Konak Kültür Orkestrası ve Deniz Aygün Araal (Toros Sosyal Tesisleri)

18 Ağustos Pazartesi, 20.00 – İZBB Pop Orkestrası (Alsancak Dominik Caddesi)

25 Ağustos Pazartesi, 20.00 – İZBB Kültür Orkestrası (Karantina Meydanı)

Konak’ta yaz akşamları müzikle neşeleniyor

Konak Yaz Konserleri, İzmirlilere yaz boyunca haftalık müzik etkinlikleri sunuyor. Farklı mahallelerde düzenlenen bu konserler, yerel sanatçıları ve orkestraları İzmir halkıyla buluşturarak kültürel yaşamı zenginleştiriyor. Katılımcılar etkinliklerle yaz akşamlarının keyfini çıkarıyor.