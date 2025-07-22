İzmir’in Menderes ilçesi hafta sonu Menderes Motofest ile müzik ve motor tutkusunun buluştuğu bir festivale ev sahipliği yaptı. Özdere sahilinde düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş konserlerle eğlendi, motor tutkunları ise kamp ve gösterilerle sahile renk kattı.



Menderes’te festival havası

Menderes Belediyesi ve Menderes Türkchopper Motor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Menderes Motofest, hafta sonu Özdere sahilinde gerçekleşti. Gençlik Parkı’nda kurulan alanda iki gün boyunca sahne alan gruplar ve DJ performansları festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Festivalde Aforoz, T.F.R.P., Kings of Claros, Kanun Azap, Ahmet Özhan Güven gibi müzik gruplarının yanı sıra DJ’ler de sahne aldı. Sahilde kurulan kamp alanı ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen motor tutkunlarını bir araya getirdi.

Motor sesleri Özdere’yi sardı

Festival boyunca farklı marka ve modelde motosikletler Özdere sahilinde görsel bir şölen oluşturdu. Çadırlarıyla kamp kuran katılımcılar, doğa ve müziğin keyfini çıkardı. Etkinlikte motor gösterileri, sahil turları ve toplu sürüşler de düzenlendi.

Katılımcılara plaket ve belgeler verildi

Festivalin sonunda sahne alan gruplara plaket ve ödüller takdim edilirken, katılımcı motor kulüplerine de Menderes Türkchopper Motor Kulübü tarafından teşekkür belgeleri sunuldu.

Başkan Çiçek: “Festivallerle büyüyen bir Menderes”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, festival alanında yaptığı konuşmada kültürel etkinliklerin ilçeye olan katkılarına vurgu yaptı.

“Görev süremiz boyunca Menderes’i kültür ve sanatın merkezi haline getirmeye gayret ediyoruz. Mandalina Festivali, Moto Fest, tiyatrolar, konserler ve daha birçok etkinlikle her yaştan vatandaşımıza hitap eden projeler geliştirdik. Tüm bu etkinlikler vatandaşlarımızla birlikte anlam kazanıyor. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim.”