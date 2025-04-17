Konak Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve kent estetiğini korumak amacıyla kullanılmayan eski mobilya ve beyaz eşyaları evlerden ücretsiz olarak topluyor. Uygulama, vatandaşlara kolaylık sağlarken sokaklara rastgele bırakılan atıkların önüne geçilmesini hedefliyor.

Evlerden ücretsiz alım yapılıyor

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kullanmadığı koltuk, kanepe, masa, sandalye, beyaz eşya gibi büyük hacimli eşyaları ücretsiz şekilde evlerden alıyor. Vatandaşlar, 444 35 66 numaralı hattı arayarak randevu oluşturabiliyor.

Bu hizmet sayesinde hem sokak aralarına terk edilen atıkların oluşturduğu çevre kirliliği önleniyor hem de kentte düzenli bir atık yönetimi sağlanıyor.

Düzenli kent ve çevre hedefi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sürdürülen uygulamanın kent estetiğine önemli katkılar sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kullanılmayan eşyaların sokağa bırakılması görüntü kirliliği yaratıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu konuda duyarlı olmaları ve belediyemizle iletişime geçerek bu hizmetten yararlanmalarıdır. Hep birlikte temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Konak yaratabiliriz.”