Buca Belediyesi, işsizliğe çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği dijital istihdam platformu www.bucakariyer.com ile iş arayanlarla işverenleri buluşturuyor. Platform, kullanıcılara ücretsiz kayıt imkânı sunarak öz geçmiş oluşturma, güncel ilanlara başvurma ve kariyer rehberliği gibi hizmetler sağlıyor.

Akıllı eşleştirme ile istihdama katkı

Buca Belediyesi’nin hayata geçirdiği www.bucakariyer.com dijital platformu, iş arayanlarla işverenlerin buluşma noktası oldu. Platformda yer alan akıllı eşleştirme sistemi, işverenlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere uygun adaylara hızla ulaşmasını sağlıyor.

İşverenler, sistem üzerinden ilanlarını kolayca yayımlayabiliyor; kullanıcılar ise oluşturdukları öz geçmişlerle başvuru yapabiliyor. Ayrıca filtreleme seçenekleri sayesinde firmalar, detaylı profiller üzerinden en uygun adayları belirleyebiliyor.

Etkin İstihdam Ofisi ile bin 113 kişi işe yerleşti

Buca Belediyesi, Etkin İstihdam Ofisi çalışmalarıyla son bir yılda bin 113 kişiyi iş sahibi yaptı. Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, www.bucakariyer.com’un bu başarıyı dijital alanda büyütmeyi hedeflediğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“İşsizlik, hem ülkemizin hem de ilçemizin temel sorunlarından biri. Bu platform ile Buca’daki işsiz vatandaşlarımız için çözüm üretmeye devam edeceğiz. Toplumun güncel ihtiyaçlarına yanıt verecek sosyal belediyecilik anlayışımızla hareket ediyoruz.”

Kariyer planlaması ve rehberlik hizmeti

BucaKariyer.com yalnızca iş ilanlarını değil, aynı zamanda kariyer planlaması sürecinde yol gösterici bilgiler de sunuyor. Öz geçmiş hazırlama teknikleri, mülakatlara hazırlık ve kariyer gelişimi üzerine düzenlenen eğitimler ve etkinlikler sayesinde, kullanıcıların iş bulma süreci daha etkin hâle geliyor.